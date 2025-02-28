Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Kritik maçlara...
Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olan Kasımpaşa - Galatasaray maçına Cihan Aydın atanırken, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi ise Mehmet Türkmen oldu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu