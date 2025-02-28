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Kenan Yıldız için astronomik teklif! Dev ekip gözünü kararttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 14:16 Güncelleme: 28.02.2025 14:18
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Kenan Yıldız için astronomik teklif! Dev ekip gözünü kararttı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için olay bir transfer iddiası geldi.

Kenan Yıldız yeni bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. 19 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin transfer girişimlerine başladığı öne sürüldü.

CHELSEA'NİN RADARINDA

İtalyan basınından Calciomercato'nun aktardığı bilgilere göre; Kenan Yıldız'a İngiltere'den yeni bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Chelsea'nin genç futbolcuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Gelen bilgilerde ayrıca Chelsea'nin Kenan Yıldız'ın transferi için girişimleri başlattığı ifade edildi. İngiliz takımının teknik direktörü Enzo Maresca'nın ise takımdaki kaliteyi artırmak için Yıldız'ı bizzat kendisinin yönetime önerdiğinin altı çizildi.

İNANILMAZ BONSERVİS

Daha öncesinde Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon Euroluk bir teklifi kabul edebileceği bu parayı Chelsea'nin de rahatlıkla ödeyebileceği belirtildi. İngiliz takımından daha öncesinde ise 60 milyon Euroluk bir teklif gelmişti.

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