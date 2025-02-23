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Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.02.2025 16:37
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Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu

Klasik Yay Erkekler Bireysel finalinde Bulgar rakibi Banchev'e yenilen Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler Bireysel finalinde Bulgar rakibi Banchev ile karşılaştı.

Milli sporcumuz rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu Mete Gazoz Avrupa ikincisi oldu
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