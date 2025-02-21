Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart, rövanşları ise 11-12 Mart tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
Feyenoord (Hollanda)- Inter (İtalya)
Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)