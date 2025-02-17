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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 23:22
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İsmail Kartal’ın takımı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran temsilcisi Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 0-0 berabere kaldı.

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta müsabakasında Persepolis ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

SERDAR DURSUN 11'DE BAŞLADI

İran'ın başkenti Tahran'daki Azadi Stadı'nda oynanan maçta iki takım da gol atmayı başaramadı ve sahadan birer puanla ayrıldı. Persepolis'te Türk futbolcu Serdar Dursun, mücadelede 82 dakika forma giydi.

Bu sonuçla 4. beraberliğini yaşayan Kartal yönetimindeki Persepolis, puanını 7'ye çıkardı. İkinci kez berabere kalan Al Nassr ise puanını 17'ye yükseltti.

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İsmail Kartal’ın takımı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi İsmail Kartal’ın takımı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi İsmail Kartal’ın takımı Persepolis Al Nassr ile yenişemedi
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