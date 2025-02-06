06 Şubat 2025, Perşembe
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Süper Lig'de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 11:42
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Süper Lig’de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 ŞUBAT CUMA:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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Süper Lig’de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Süper Lig’de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı Süper Lig’de 23. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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