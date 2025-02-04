ZTK’da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı...

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup D'de Kocaelispor-Net Global Sivasspor mücadelesi ile devam ediyor.

KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kocaelispor: Batuhan Şen, Muharrem Cinan, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mikdat Çil, J. Vukovic, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Ahmet Sagat, Markao, Furkan Gedik

Net Global Sivasspor: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş, A. Poungouras, Emirhan Başyiğit, J. Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Efkan Bekiroğlu, A. Turgunbayev, A. Pritchard, V. Simić, Bekir Böke