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ZTK'da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 13:05 Güncelleme: 04.02.2025 13:18
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ZTK’da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı...

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlere sunduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başladı. Grup D’de Kocaelispor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın henüz 30.saniyesinde Kocaelispor forması giyen Barış Alıcı kırmızı kartla atıldı. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup D'de Kocaelispor-Net Global Sivasspor mücadelesi ile devam ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Kocaelispor: Batuhan Şen, Muharrem Cinan, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mikdat Çil, J. Vukovic, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Ahmet Sagat, Markao, Furkan Gedik

Net Global Sivasspor: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş, A. Poungouras, Emirhan Başyiğit, J. Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Efkan Bekiroğlu, A. Turgunbayev, A. Pritchard, V. Simić, Bekir Böke

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ZTK’da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı... ZTK’da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı... ZTK’da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı...
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