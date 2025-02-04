ZTK'da grup aşaması heyecanı başladı! Kocaelispor-Net Global Sivasspor maçı...
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Turkuvaz Medya’nın futbolseverlere sunduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başladı. Grup D’de Kocaelispor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın henüz 30.saniyesinde Kocaelispor forması giyen Barış Alıcı kırmızı kartla atıldı. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup D'de Kocaelispor-Net Global Sivasspor mücadelesi ile devam ediyor.
KOCAELİSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Kocaelispor: Batuhan Şen, Muharrem Cinan, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mikdat Çil, J. Vukovic, Mesut Can Tunalı, Barış Alıcı, Ahmet Sagat, Markao, Furkan Gedik
Net Global Sivasspor: D. Nikolic, Alaaddin Okumuş, A. Poungouras, Emirhan Başyiğit, J. Bieganski, Oğuzhan Aksoy, Efkan Bekiroğlu, A. Turgunbayev, A. Pritchard, V. Simić, Bekir Böke