Sivasspor Kocaelispor'u rahat geçti
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlere sunduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı başladı. D Grubu'nun ikinci maçında sahasında Süper Lig ekibi Sivasspor'u ağırlayan Kocaelispor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup D'de Kocaelispor-Net Global Sivasspor mücadelesi ile devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 1. dakikasında topa sahip olma mücadelesinde Turgunboev'in ayak bileğine basan Kocaelisporlu Barış Alıcı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
43. dakikada Net Global Sivasspor öne geçti. Ceza sahasında Jan Bieganski'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
51. dakikada savunma arkasına sarkan Kocaelisporlu Ahmet Sağat'ın ceza sahasının solundan şutunda top, direk dibinden dışarıya çıktı.
73. dakikada Sivassporlu Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası dışından vuruşunda topu, kaleci Batuhan Ahmet Şen kornere çeldi.
77. dakikada Pritchard'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen kontrol etti.
90+5. dakikada Bekir Turaç Böke'nin ara pasında savunma arkasında topla buluşan Emre Gökay, skoru 2-0'a getirdi.
Net Global Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazandı.
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