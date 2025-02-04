Sivasspor Kocaelispor’u rahat geçti

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı Grup D'de Kocaelispor-Net Global Sivasspor mücadelesi ile devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.