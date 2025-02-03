Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."