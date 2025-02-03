03 Şubat 2025, Pazartesi
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Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 20:38
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Adanaspor’da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Adanaspor, teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, Yusuf Şimşek ile yaptığı görüşme sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Yusuf Şimşek ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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Adanaspor’da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi Adanaspor’da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi Adanaspor’da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
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