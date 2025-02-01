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Nazillispor evinde Elazığspor'la oynayacak

Giriş: 01.02.2025 11:44
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Nazillispor evinde Elazığspor’la oynayacak

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın 20'nci hafta müsabakasında Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdal Yılmaz'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Muzaffer Taşkın, Elazığspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazillispor yarın 20'nci hafta müsabakasında Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Erdal Yılmaz'ın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Muzaffer Taşkın, Elazığspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istediklerini söyledi.

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Nazillispor evinde Elazığspor’la oynayacak Nazillispor evinde Elazığspor’la oynayacak Nazillispor evinde Elazığspor’la oynayacak
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