Süper Lig’de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray’ın maçının günü değişebilir

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Programın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların muhtemel play-off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandığı belirtildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARI DEĞİŞEBİLİR



Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.





Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:



7 Şubat Cuma



20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor



8 Şubat Cumartesi



16.00 Kayserispor - Konyaspor



19.00 Sivasspor - Beşiktaş



9 Şubat Pazar



13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe



19.00 Antalyaspor - Başakşehir



19.00 Galatasaray - Adana Demirspor



10 Şubat Pazartesi



20.00 Bodrum FK - Göztepe



20.00 Trabzonspor - Eyüpspor