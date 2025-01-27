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Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray'ın maçının günü değişebilir

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 17:17 Güncelleme: 27.01.2025 17:20
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Süper Lig’de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray’ın maçının günü değişebilir

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı açıklandı. Programın detaylarında Galatasaray'ın maç takvimiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi durumunda, maç takviminde değişikliğe gidileceği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını internet sitesinden açıkladı. Programın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların muhtemel play-off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlandığı belirtildi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARI DEĞİŞEBİLİR

Yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray'ın bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray - Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" denildi.


Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

7 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor

8 Şubat Cumartesi

16.00 Kayserispor - Konyaspor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

9 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe

19.00 Antalyaspor - Başakşehir

19.00 Galatasaray - Adana Demirspor

10 Şubat Pazartesi

20.00 Bodrum FK - Göztepe

20.00 Trabzonspor - Eyüpspor

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Süper Lig’de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray’ın maçının günü değişebilir Süper Lig’de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray’ın maçının günü değişebilir Süper Lig’de 23. haftanın programı belli oldu! Galatasaray’ın maçının günü değişebilir

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