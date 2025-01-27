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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 23:20
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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında karşılaştığı Al Fayha'yı duraklama dakikalarında attığı golle 2-1 yendi.

Başkent Riyad'da oynanan mücadelede, puan tablosunun 6. sırasındaki Al Shabab, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Al Fayha'yı ağırladı.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandıFatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı

Ev sahibi ekip, Hamdallah'ın 34. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti ancak Al Fayha'nın Uruguaylı santrforu Renzo Lopez, 57. dakikada skoru eşitledi.

Hamdallah, 90+6'ncı dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle Al Shabab'ın maçı kazanmasını sağladı.

Terim yönetiminde ligdeki 4. karşılaşmasında 2. galibiyetini alan Al Shabab, puanını 29'a çıkardı. Al Fayha ise 15 puanda kaldı.

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Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı Fatih Terim’in çalıştırdığı Al Shabab ligde son dakika golüyle kazandı
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