Aydın evinde Beşiktaş’la oynuyor

Ligde 17 maçta 6'şar galibiyet alan iki takımdan Beşiktaş 9'uncu sırada, Aydın ekibi ise 10'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini deplasmanda 3-1 yenmişti. Son olarak deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Aras Kargo ise aynı saatte Ankara'da Zerenspor'un konuğu olacak.