Manchester City Mısırlı forvet Omar Marmoush’u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.



Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.



Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.