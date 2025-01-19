Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu
Bursaspor'un Düzcespor maçı öncesinde taraftarlar Filistin bayrağı koreografisi ile Gazze'ye destek verdi.
Bursaspor taraftarı, Düzce Cam Düzcespor maçında Gazze'yi unutmadı. Taraftar maç öncesindeki koreografiyle Filistin'e destek verdi.
BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU
İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı mücadele veren Filistin'e destek amacıyla gerçekleşen koreografinin yanı sıra barış güvercinleri de uçuruldu.
"ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTLARI
Tribünlerde de "Özgür Filistin" pankartları açıldı.
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