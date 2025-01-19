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Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 15:12
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Bursaspor’dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu

Bursaspor'un Düzcespor maçı öncesinde taraftarlar Filistin bayrağı koreografisi ile Gazze'ye destek verdi.

Bursaspor taraftarı, Düzce Cam Düzcespor maçında Gazze'yi unutmadı. Taraftar maç öncesindeki koreografiyle Filistin'e destek verdi.

Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi!Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi!

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı mücadele veren Filistin'e destek amacıyla gerçekleşen koreografinin yanı sıra barış güvercinleri de uçuruldu.

Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi!Bursaspor'dan Filistin bayraklı koreografi!

"ÖZGÜR FİLİSTİN" PANKARTLARI

Tribünlerde de "Özgür Filistin" pankartları açıldı.

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Bursaspor’dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu Bursaspor’dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu Bursaspor’dan Filistin bayraklı koreografi! Tribünde barış güvercinleri uçuruldu
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