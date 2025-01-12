Tekvandoda Türkiye şampiyonları belli oldu
Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 5. gün müsabakalarıyla sona erdi.
68 ilden, 1645 sporcunun katıldığı şampiyonada altın madalya kazanan isimler ve kulüpleri şöyle:
KADINLAR
46 kilo: Emine Göğebakan (ASKİ Spor)
49 kilo: Aleyna Demir (Samurçay Spor)
53 kilo: Merve Dinçel Kavurat (ASKİ Spor)
57 kilo: Hatice Kübra İlgün (Bursaspor)
62 kilo: Hatice Pınar Yiğitalp (Samurçay Spor)
67 kilo: Işıl Zafer (EGO Spor)
73 kilo: Sude Yaren Uzunçavdar (İlbank)
+73 kilo: Nafia Kuş Aydın (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
ERKEKLER
54 kilo: Furkan Ubeyde Çamoğlu (ASKİ Spor)
58 kilo: Yusuf Badem (İlbank)
63 kilo: Ömer Faruk Dayıoğlu (Türk Telekom)
68 kilo: Eren Özdemir (Beşiktaş)
74 kilo: Mehmet Kani Polat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
80 kilo: Yiğithan Kılıç (ASKİ Spor)
87 kilo: Orkun Ateşli (Beşiktaş)
+87 kilo: Emre Kutalmış Ateşli (Beşiktaş)