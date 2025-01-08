08 Ocak 2025, Çarşamba
Haberler Spor Haberleri Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu

Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 15:34 Güncelleme: 08.01.2025 15:39
ABONE OL
Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu

Milli futbolcu Enes Ünal'ın, Bournemouth antrenmanında çapraz bağları koptu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın, Bournemouth antrenmanında çapraz bağları koptu.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu Milli yıldızdan üzücü haber! Çapraz bağları koptu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör