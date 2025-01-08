Elon Musk Liverpool'u satın alacak mı? Babası resmen açıkladı
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u satın almak istediği öne sürülmüştü. Musk'ın babası Errol Musk'tan iddialara yanıt geldi.
Dünyanın en zengin insanı , İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden birini satın almakla ilgileniyor.
SÖYLENTİLERİ DOĞRULADI!
Ünlü Amerikalı girişimci Elon Musk'ın babası Errol Musk, son günlerde çıkan Elon'un Liverpool'u satın almak istediğine dair söylentileri doğruladı.
Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi:
"Evet, Liverpool'u satın almayı isterdi, tabii ki. Bunu herkes ister, ben bile. Onun büyükannesi Liverpool'da doğdu, Liverpool'da akrabalarımız var ve onlar sayesinde Beatles üyelerinden bazılarını tanıma şansımız oldu."