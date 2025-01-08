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Dünya devi Arda Güler için devrede!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 16:52 Güncelleme: 08.01.2025 16:56
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Dünya devi Arda Güler için devrede!

Kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. Arda Güler'in ara transfer döneminde daha fazla forma şansı bulması için kiralık olarak takımdan ayrılacağı gündemde. İtalyan devi, milli yıldız için bu kapsamda girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor.

Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısında yer alırken, İtalyan devi ciddi bir teklifle kapıyı çalmayı planlıyor.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

ARDA GÜLER RADARDA!

Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından AC Milan'ın Arda Güler'i radarına aldığı aktarıldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre İtalyan devinin, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, genç futbolcunun AC Milan kadrosunnun önemli bir parçası olabileceği ifade edildi.

Arda gülerArda güler

19 yaşındaki milli yıldızın Milan gibi üst düzey bir ekipte forma şansı bulup kendini geliştirebileceği ve Madrid'e daha güçlü dönebileceği belirtildi.

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Dünya devi Arda Güler için devrede! Dünya devi Arda Güler için devrede! Dünya devi Arda Güler için devrede!

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