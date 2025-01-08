Dünya devi Arda Güler için devrede!
Kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. Arda Güler'in ara transfer döneminde daha fazla forma şansı bulması için kiralık olarak takımdan ayrılacağı gündemde. İtalyan devi, milli yıldız için bu kapsamda girişimlere başlamaya hazırlanıyor.
Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor.
Milli yıldızımız için dünya çapında ekipler Madrid'in kapısında yer alırken, İtalyan devi ciddi bir teklifle kapıyı çalmayı planlıyor.
ARDA GÜLER RADARDA!
Sergio Conceiçao'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından AC Milan'ın Arda Güler'i radarına aldığı aktarıldı.
NTV Spor'da yer alan habere göre İtalyan devinin, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, genç futbolcunun AC Milan kadrosunnun önemli bir parçası olabileceği ifade edildi.
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