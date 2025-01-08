CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları başladı. D Grubu'nda mücadele eden Kırklarelispor ile Bodrum FK, grup aşamalarındaki ilk maçlarında Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda mücadele ediyor.

KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Okan Derici, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Eray Karataş

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Oğulcan Başol, Samet Yalçın, Obekpa, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Haqi, Enes Öğrüce