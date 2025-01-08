08 Ocak 2025, Çarşamba
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CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 13:04
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CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları heyecanı başladı. Kırklarelispor'un Bodrum FK'yı ağırladığı maçı ahaber.com.tr ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları başladı. D Grubu'nda mücadele eden Kırklarelispor ile Bodrum FK, grup aşamalarındaki ilk maçlarında Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda mücadele ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

KIRKLARELİSPOR - BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Muhammet Raşit Yöndem, Denizhan Taşkan, Erdem Dikbasan, Okan Derici, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Eray Karataş

Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Herelle, Oğulcan Başol, Samet Yalçın, Obekpa, Ahmet Aslan, Gökdeniz Bayrakdar, Puşcaş, Haqi, Enes Öğrüce

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CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK CANLI | Kırklarelispor - Bodrum FK

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