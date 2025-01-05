05 Ocak 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı

Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 22:26
ABONE OL
Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında lider Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield Stadı'ndaki haftanın en önemli karşılaşmasında ilk yarı, gol sesi çıkmadı.

Maçın ikinci devresinde tempo yükselirken Manchester United, 52. dakikada Lisandro Martinez'in attığı golle öne geçti.

Rakibine 59. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle cevap veren Liverpool, Muhammed Salah'ın 70. dakikada penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı.

Maçta 2-2'lik sonucu belirleyen golü ise 80. dakikada Amad Diallo attı.

Takipçisi Arsenal'in berabere kaldığı haftada evinde kazanamayan Liverpool, 3 maç sonra puan kaydetti.

Premier Lig'de 3 hafta sonra puanla tanışan 13. sıradaki Manchester United'ın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı Lider Liverpool ile Manchester United berabere kaldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör