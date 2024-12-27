U19 Milli Takımı’na Ege’den 5 oyuncu seçildi

Bu isimlerden Altınordulu Burak dışındaki 4 oyuncu ilk kez milli heyecan yaşayacak. U19 Milli Takımımız, mart ayında Galler'de oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi 3-9 Ocak tarihleri arasında İstanbul'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlık kampına girecek. Milliler, 7'nci Grup'ta Portekiz, İngiltere ve Galler ile 19-25 Mart tarihleri arasında karşılaşacak.