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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 18:10
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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk hafta maç programı açıklandı. Buna göre bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk hafta maç programı açıklandı. Buna göre bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli olduZiraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programı belli oldu

İşte o program ve detayları...

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Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk hafta programı belli oldu!
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