Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu evleniyor! Yüzüklü paylaşım

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı. Kerem'e mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

İŞTE GÜNDEM OLAN O KARELER

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi. Sosyal medya hesabından mutlu haberi duyuran Kerem'e, kız isteme töreninde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün eşlik etti.