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Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu evleniyor! Yüzüklü paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 01:27 Güncelleme: 26.12.2024 01:51
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Benfica’nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu evleniyor! Yüzüklü paylaşım

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun söz yüzüğü ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Kocaeli'de kız istemeye giden Aktürkoğlu'na mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı. Kerem'e mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

BENFİCA'NIN YILDIZI KEREM AKTÜRKOĞLU EVLENİYOR!

İŞTE GÜNDEM OLAN O KARELER

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi. Sosyal medya hesabından mutlu haberi duyuran Kerem'e, kız isteme töreninde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün eşlik etti.

Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı | Görüntü-İHAKerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı | Görüntü-İHA

Kerem Aktürkoğlu elinde çiçekle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Yunus Akgün ile yan yana olan fotoğraflarını paylaşarak, eski takım arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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