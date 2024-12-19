ZTK’da dönüşümlü yayın | Gençlerbirliği - Kasımpaşa / 24 Erzincanspor - Çorum FK

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Elemeleri tüm heyecanıyla devam ediyor. Gençlerbirliği ile Kasımpaşa ve 24 Erzincanspor ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı Eryaman Stadyumu'nda, 24 Erzincanspor - Çorum FK maçı ise 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda 19 Aralık Perşembe günü saat 17:00 itibariyle başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Emirhan Ünal, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Samed Onur, Mete Kaan Demir, Mikail Okyar, A. Aosman, Umut İslamoğlu, M. Yatabare, Ç. Fedai

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Adnan Aktaş, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yunus Atakaya, Yaman Suakari, Dağhan Erdoğan, Beraat Doğan Yıldız, Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit

24 ERZİNCANSPOR - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LERİ:

24 Erzincanspor: Yunus Emre Kırdal, Arif Emre Eren, Erol Akdağ, Muhammet Özkal, İrfan Akgün, Eralp Aydın, Doğukan Tuzcu, Mervan Yusuf Yiğit, Şamil Başaran, Ali Sefer, Yasin Dülger

Çorum FK: Mahmut Eren Güler, Mehmet Tayfun Dingil, Mustafa Yalçınkaya, Taha İbrahim Rençber, Atila Turan, Hasan Ege Akdoğan, Ahmethan Köse, Atakan Cangöz, K. Kassongo, Tunahan Ergül, Ozan Sol