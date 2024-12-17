17 Aralık 2024, Salı
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CANLI | Çaykur Rizespor A.Ş. - Artı Değer VanSpor FK

Giriş: 17.12.2024 17:52 Güncelleme: 17.12.2024 17:53
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CANLI | Çaykur Rizespor A.Ş. - Artı Değer VanSpor FK

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor FK kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık, Eray, Ayberk, H.İbrahim, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka

Vanspor FK:

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