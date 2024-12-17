CANLI | Çaykur Rizespor A.Ş. - Artı Değer VanSpor FK
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor FK kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Eray, Ayberk, H.İbrahim, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Varesanovic, Emrecan, Zeqiri, Jurecka
Vanspor FK: