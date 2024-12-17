17 Aralık 2024, Salı
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Alanyaspor - Amed Sportif

Giriş: 17.12.2024 19:37 Güncelleme: 17.12.2024 19:38
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Alanyaspor - Amed Sportif

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Corendon Alanyaspor Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Alanyaspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek.

Kupada 4. eleme turunu geçen Amed SK, gruplara kalmayı hedefliyor. Alanyaspor, Amedspor karşısında kazanarak grup aşamasına geçmeyi istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

ALANYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor Amed SK maçı 17 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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