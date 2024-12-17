CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor (ZTK maçı canlı izle)

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 5. Tur Elemeleri ile devam ediyor. Trendyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, Nesine 3. Lig takımı Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor.

17 Aralık Salı günü saat 13:00'te başlayan karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalıyor. Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde, Etimesgut Belediyespor ise Cafer Elek'in yönetiminde sahaya çıktı.