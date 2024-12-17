17 Aralık 2024, Salı
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CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor (ZTK maçı canlı izle)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 13:05 Güncelleme: 17.12.2024 13:05
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CANLI | Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor ZTK maçı canlı izle

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 5. Tur Elemeleri ile sürüyor. Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor, Nesine 3. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u evinde ağırlıyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 5. Tur Elemeleri ile devam ediyor. Trendyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, Nesine 3. Lig takımı Etimesgut Belediyespor'u konuk ediyor.

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17 Aralık Salı günü saat 13:00'te başlayan karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalıyor. Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde, Etimesgut Belediyespor ise Cafer Elek'in yönetiminde sahaya çıktı.

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