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Bursaspor teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 21:25
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Bursaspor teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknik ekibi güçlendirmek için teknik direktör Pablo Martin Batalla ile görüştüklerini aktardı.

Kendisinin bunu kabul etmediğini bildiren Çelik, "Böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

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