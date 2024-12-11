Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a istifa çağrısı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 0-2 geriye düştü. Sarı lacivertli takımın taraftarları tribünlerden Ali Koç'a tepki göstererek istifa çağrıları yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 0-2 geriye düştü.
TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRILARI
İlk yarının son dakikalarında gelen ikinci golün ardından tribünlerde homurtular yükselirken, kısa süre sonra Fenerbahçe taraftarları Ali Koç istifa!" sloganları atmaya başladı.