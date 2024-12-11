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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a istifa çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 19:33 Güncelleme: 11.12.2024 19:34
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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a istifa çağrısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 0-2 geriye düştü. Sarı lacivertli takımın taraftarları tribünlerden Ali Koç'a tepki göstererek istifa çağrıları yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında 0-2 geriye düştü.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRILARI

İlk yarının son dakikalarında gelen ikinci golün ardından tribünlerde homurtular yükselirken, kısa süre sonra Fenerbahçe taraftarları Ali Koç istifa!" sloganları atmaya başladı.

Fenerbahçe Avrupa sahnesindeFenerbahçe Avrupa sahnesinde FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE

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