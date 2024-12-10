UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan Fenerbahçe maçıyla başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.



Organizasyonda Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.



Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)



12 Aralık Perşembe:

20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)

20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray

20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)

23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)

23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş

23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN