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Sivasspor - Galatasaray maçında VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda ne konuşuldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2024 20:07 Güncelleme: 10.12.2024 20:36
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Sivasspor - Galatasaray maçında VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda ne konuşuldu?

Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Böylece merak edilen Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz pozisyonundaki konuşmalar ortaya çıktı. Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda ne konuşuldu? İşte o konuşmalar...

Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.

Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?

"AYAĞI İLE KRAMPONA BASTIĞINI GÖRÜYORUM"
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması yayınlandı.

- VAR: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

- VAR: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.



- Hakem: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

- VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

- Hakem: Buradan oynatalım evet.



- Hakem: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

- VAR: Tamamdır karar senin.

- Hakem: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

- Hakem: Faul ile devam. Sarı kart.

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