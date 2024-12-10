Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.

Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?

"AYAĞI İLE KRAMPONA BASTIĞINI GÖRÜYORUM"

Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması yayınlandı.

- VAR: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.



- VAR: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.





- Hakem: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?



- VAR: Gösteriyorum bir açı daha.



- Hakem: Buradan oynatalım evet.





- Hakem: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.



- VAR: Tamamdır karar senin.



- Hakem: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.



- Hakem: Faul ile devam. Sarı kart.