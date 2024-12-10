Sivasspor - Galatasaray maçında VAR kayıtları açıklandı! Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda ne konuşuldu?
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Böylece merak edilen Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz pozisyonundaki konuşmalar ortaya çıktı. Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda ne konuşuldu? İşte o konuşmalar...
Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftaya damga vuran olay Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulü VAR'da izleyen hakem Turgut Doman'ın kırmızı kart göstermemesi oldu.
Sivasspor - Galatasaray maçında VAR'da neler konuşuldu?
"AYAĞI İLE KRAMPONA BASTIĞINI GÖRÜYORUM"
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR konuşması yayınlandı.
- VAR: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
- VAR: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.
- Hakem: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?
- VAR: Gösteriyorum bir açı daha.
- Hakem: Buradan oynatalım evet.
- Hakem: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.
- VAR: Tamamdır karar senin.
- Hakem: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.
- Hakem: Faul ile devam. Sarı kart.