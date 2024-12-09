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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 15:14 Güncelleme: 09.12.2024 15:15
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Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Adem Büyük ile karşılıklı anlaşmaya varılarak görevden ayrılma kararı alındığını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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