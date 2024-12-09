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Beşiktaş'ta Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 14:25
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Beşiktaş’ta Bodo/Glimt maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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