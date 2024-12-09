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Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a puan silme cezası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 18:23
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Yeni Malatyaspor ve Giresunspor’a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan tenzili cezası verildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin kararlarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir. Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir."

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