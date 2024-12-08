TFF’den Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığına ilişkin açıklama!

Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkarılan Barış Alper Yılmaz hakkında TFF'den de açıklama geldi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur.

HACIOSMANOĞLU'NDAN BARIŞ ALPER YILMAZ TEPKİSİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, olaylı Sivasspor - Galatasaray maçının ardından çok sert açıklamalar yaptı.

Sivas'ta oynanan mücadelenin son anlarında Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yapan Rey Manaj'a VAR müdahalesine rağmen kırmızı kart çıkmaması hakkında BTY'ye konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bana operasyon yapıyorlar" dedi.

Hakem Turgut Doman'ın kararını skandal olarak nitelendiren Hacıosmanoğlu, "Bizim haysiyetimizle oynanmasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, kim olursa... Böyle bir iğrençliği ben hayatımda görmedim. Milli Takım'da oynuyor, milli gururumuz, kardeşimiz, yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil. Gerekeni yaparız." ifadelerini kullandı.