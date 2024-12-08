Erkan Sözeri: Kazanırken de eksikleri görmek lazım

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı İstganbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Rakibimiz İstanbulspor oyun ezberi olan, yıllardır aynı formatta oynamaya çalışan. İçeride saha içinde de çok değişkenli oynayan bir takım.

Osman Zeki Hoca da bu işe kafa çok kafa yoruyor. Bunun da sonuçlarını alıyorlar zaten. Böyle bir takımla mücadele edecektik onun bilincindeydik tabii. Biraz ikinci bölgede karşıladık. Önde baskıyı çok tercih etmedik. Çünkü eğer önde baskı yaparsak rakibimizin dediğim gibi oyun ezberi var. Geçişleri iyi yapıp, bize sıkıntı yapabilirdi. İlk yarı oyun disiplini harikaydı. Neredeyse pozisyon vermedik gibi bir şey. Ama ikinci yarı, devre arasında oyuncularımızla ne kadar konuşursak konuşalım, 0-0 gibi çıkalım desek de biraz takımımızın fiziksel eksikliğini gözlemledik açıkçası. Bu fiziksel eksiklik oyunumuza da yansıdı. İkinci yarı biraz kontrolü rakibimize verdik. Bunun nihayetinde pozisyonlar da verdik ve bunları çözeceğiz, atlamamız lazım. Kazanırken de eksikleri görmek lazım. Dolayısıyla ikinci yarı biraz sıkıntılı geçti bizim açımızdan açıkçası ama kazanmayı bildik. Oyuncularım kazanmayı çok istedi. O yüzden de kazandık diye düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı olduğu için söylüyorum, çok isteyen kazanır demiştim maçtan önce ve güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz. Üçte üç yaptık" ifadelerini kullandı.