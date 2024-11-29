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FIBA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 16:43
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FIBA dünya sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA sıralamasındaki yeri değişmedi. Listeye göre Türkiye, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korurken, zirvede ABD yer aldı.

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu. FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 437,4 puanla 27. sırada yer aldı. Klasmanın ilk 5 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan, Almanya, Fransa ve Kanada takip etti.

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