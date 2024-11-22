Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan kaza sonucu yaralandı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan idaresindeki 34 DT 2373 plakalı otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

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