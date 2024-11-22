En-Nesyri yerine dünya yıldızı golcü! Mitrovic Fenerbahçe’nin radarında

Ara transfer döneminin başlamasına haftalar kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de, Youssef En-Nesyri'nin durumu bekleniyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın radarında olan golcü futbolcunun takımdan ayrılması durumunda alternatif arayışında olan Fenerbahçe'nin aradığı ismi bulduğu öğrenildi.

ARAP MEDYASI DUYURDU

Bu konuyla ilgili Arap medyasından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Suudi basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al- Nassr'a satması halinde Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

Suudi medyasınIN haberinde bu konuyla ilgili, "Önümüzdeki kış transfer döneminde En-Nesyri'nin Al Nassr'a gelmesi halinde, Fenerbahçe Al-Hilal'in golcüsü Mitrovic ile sözleşme imzalamayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.

18 MAÇTA 18 GOL

Geçen sezon başında Fulham'dan Al Hilal'e 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sırp oyuncu, bu sezon çıktığı 18 maçta, 18 gol attı ve 2 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Aleksandar Mitrovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de iddialar arasında.