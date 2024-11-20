Karadağ hezimeti sonrası Montella’ya eleştiri yağmuru: Köy takımından fark yedik

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olan Türkiye liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.

A Millilerimiz Karadağ'a 2-1 mağlup oldu (İHA)

PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Türkiye, A Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek ve play-off maçına çıkacak.

Spor yazarları Karadağ karşısında yaşanan hezimeti değerlendirdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN – BU HEZİMET SENİN ESERİN MONTELLA

Grupta puanı olmayan, geride kalan 5 maçta sadece 1 gol atabilen Karadağ karışışında hezimet yaşadık! Santrforsuz oyun anlayışı ile gururlanan Montella'ya, Prosinecki'nin hocalık dersi verdiğine şahitlik ettik. Ne hallere düştük senin yüzünden Montella! Bir inat uğruna yaktın koca Milli Takımı... Bu inatçı İtalyan hoca ile işimiz çok zor! Dün yine 'inadım inat' dedi adeta. 3-1 geriye düşmemize rağmen Barış Alper'i oyuna aldı. Enes Ünal'ı görmezden geldi. 2-1 gerideyken, iki savunma oyuncusunu oyuna almak ne demek! Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır! Senin inandın yüzünden adeta bir köy takımından fark yedik. Gruptan çıkamadık!

Ben gururuma yediremedim Karadağ yenilgisini! Sen santrforsuz oyununla gurur duymaya devam et Montella! Türk Milli Takımı'nı santrforsuz oyuna mahkum ettin! Korktun! B Ligi'nde gruptan lider çıkamamak ne demek! B Ligi'nde Play-Off oynamak ne demek! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir maçtı. Ama sen bir başarısızlık mucizesine imza attın Montella! Şimdi çıkıp zemin dersin, Hakan Çalhanoğlu yoktu dersin! Play-Off dersin! Geç bunları korkak Montella! Kanatlardan ceza sahasına ortalar yapıyoruz ama o ortalara vuracak golcümüz yok sahada.

Herkes görüyor ama sen görmüyorsun Montella! Bu hezimet senin eserin Montella! Krstovic maç boyunca ceza sahamızda cirit atıp, 3 kez de filelerimizi havalandırdı! Kurtarıcı diye Samet'i oyuna aldın! O da yıkıcı hataları ile maça damga vurdu! Koşmazsan, savaşmazsan kazanamazsın! Karadağ savaştı, koştu ve adeta bir dağı devirdi! Montella da hezimeti kenardan film gibi izledi! Zor olanı başardın Montella! Tarih yazdın Montella! Bence sen İtalya'ya dön Montella! Başaramadın Montella!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (DHA)

MUSTAFA ÇULCU – KIRMIZI OLMALIYDI

Böyle zemin ve hava koşullarında futbol aklı ve fizik gücü öne çıkıyor. Maalesef bu şartlara uygun 11 ile sahaya çıkmadık. Bu berbat zeminde hücum hattımız top ile birkaç kez temas etmeden vermeyen oyunculardan kurulu. Kapanan rakip savunmanın arkasına atılan toplarla hücum organizasyonları yapmak yerine kalabalık oyuncu grubu ile cümbür cemaat önde baskı yaparak oynamaya çalıştık. Defans güvenliğini kaybettik .İstekli disiplinli fizik gücüyle ve haddini bilerek kontratak oynayan Karadağ'a geride çok boş alan bırakınca gollerde en iyi oyuncuları Krstovic'i durduramadık hat-trick yaptı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri de berbat oyunumuza çare olamadı. Hangi taktikle hangi oyun anlayışı ile oynadığımız belli değil. Motivasyon sıfır sinirler gergin kötü bir performansın ve mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

İsviçre'nin 38 yaşında 2 numaralı hakemi Urs Schnyder pozisyonlara çok yakın ve disiplinliydi. Oyunun kontrolünü elinde tuttu. Kötü ve ağır zemine rağmen oynatma isteği yüksekti. Ağır zeminde yorulan, gollerden sonra ve özellikle de son dakikalarda daha da gerilen oyuncular arasında çıkan tartışmaları ve kulübede Montella'yı sarı kartlarla disipline etmeye çalıştı. Karadağ'ın 19'da attığı iptal edilen gol açık ofsayttı. Kontrol gereksiz uzadı.

Hakemin en belirgin hatası 61 de Arda topla ilerlerken umut vadeden atağını önceden sarı kart olan Sipcic faulle kesti ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı ama sadece faul verdi. Pozisyon üzerine Kerem ile Krstoviç tartışınca her ikisi de sarı gördü. Maç hakem Schnyder açısından kötü olan kart enflasyonu ile 12 sarı kart ve 20 faul ile tamamlandı.

TURGAY DEMİR – DEREDE BOĞULDUK

Futbolda el deliye hasret, biz akıllıya. Dünyanın en takıntılı teknik adamları ya bizim kulüp takımlarımızın başına geçer ya da Milli Takım'ın… Montella da takıntılı teknik adamlardan biri… Ne yaptığını bilmiyor! Saha bildiğin patates tarlası, mümkünse kara kucak güreşi bilen oyuncularla oynayacaksın!.. Akıl bunu gerektirir. Peki Montella ne yapıyor derseniz, tam tersini! Bildiğin baletleri sürüyor sahaya; Kerem, Yunus, Arda, Orkun, Kenan… Sonuç; skandal…

Orta sahada top tutamıyoruz, ön bölgede şut atamıyoruz ve grupta oynadığı beş maçta sadece bir gol atmış olan Karadağ'dan bir maçta üç gol yiyoruz… Beraberlik yetiyor bize ve karşımızda Karadağ gibi dünya sonu bir takım var… Ne diye, teknik kapasitesi yüksek ama mücadele güçleri zayıf oyunculardan kurarsın on biri!? Şaka mısın!? İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum… Barış Alper Yılmaz'ı bu güne kadar oynamaması gereken tüm maçlarda ilk on bir oynatan Montella, şu maçta, tam Barış gibi mücadele gücü yüksek bir forvete ihtiyacımız varken son beş dakikaya kadar kulübede oturttu… Pes!

Montella vasat, popülist bir teknik adam… Asla bir stratejisi yok ama elindeki kaliteli oyuncularla bir şekilde kazandığı için kimse tek kelime etmedi. Biz her lafı ettik ama takım ite-kaka da olsa kazanınca bizim söylediklerimiz de havada kaldı... Kaldı kalmasına ama sonunda da şapka düştü, kel göründü yazık ki!.. Manzara net, ikinci bölgede yoksun, buna karşılık adamlar sahada basmadık yer bırakmıyor ve geriye de iyi dönüyorlar.

Böyle bir rakip karşısında ve bu kadar ağır zeminde yapman gereken tek şey, Samet, Okay, Kaan gibi mücadele gücü yüksek oyuncuları birlikte kullanıp ön tarafta da Kenan'ı tek bırakmak. Kenan olmaz diyorsan Bertuğ'u koyarsın, yani bu zeminde kaybolmayacak bir golcüyle oynarsın. Yazık. Bir değil bin kere yazık. Adamların golcüsü Krstovic hattirck yaptı, muhtemelen bundan önceki son üç golü rüyasında atmıştır!.. Resmen okyanusu geçip derede boğulduk.…

A Millilerimiz Karadağ'a 2-1 mağlup oldu (İHA)

GÜRCAN BİLGİÇ-KEREM'İ KURTARMA OPERASYONU

Bizim klasiğimizdir: kolayı, zor yapmak… Galler maçında sinyaller geldi ama bu takıma toz konduramadık. Karadağ'da "Nasıl olsa kazanırız" takımı vardı sahada. Buna bir de "Kerem'i kurtarma operasyonu"nu eklememiz lazım. Sahaya çıkanlar maçı kazandılar sanki, bir de penaltıyı kaçıran Kerem'i yeniden oyuna dahil edecekler. Peki bundan Kerem'in haberi var mı? Tüm topları, pas seçeneklerini onun üstüne kurmaya çalıştılar. Pası veriyorlar, alamıyorlar. Kerem de bu rüzgarın içinde sürekli kaleyi arıyor. Pas vermesi gereken yerde bire biri zorluyor veya şuta dönüyor. "Bana bu soruları sormayın" deyip, santrforsuz oynamanın problemlerini bir kenara atmak isteyen Montella'yı da merkeze alalım. Einstein, "Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler" hakkında sert bir yorum yaptı. Biz duracağımız yeri bilelim. Santrforsuz oyunun, üstelik takım olarak kapanan takımlar karşısında nasıl verimsiz olduğunu bile bile, hatta yaşayarak görmesine rağmen yine aynı formatta devam etmek nasıl açıklanır? Dün santrforumuz Kerem'di, penaltı kaçıran, bizi grup liderliğinden eden Kerem. Benfica'nın yıldızını kazanmak için ülkeyi feda etti Montella… Evet, öfkeliyim… Yunus'un tek adam geçmeden maçı bitirmesinden, Orkun'un yetersizliğini görmekten, Merih'in rakip santrforu maçın yıldızı yapmasından dolayı diyeceğimi bilemiyorum. Bu jenerasyonun koruma şemsiyesinden çıkması lazım belki de. Adam gibi oynasınlar. Bunlar beni temsil etmez.

FATİH DOĞAN-EL FRENİ MONTELLA

Futbolun bilinen basit uygulamalarından biri şudur: "Hava yağışlı ve zemin ağırsa teknik kapasitesi yüksek oyuncularla ve kısa paslaşmalarla oynamak zordur. İleride uzun bir santrfor kullanıp, uzun paslarla çıkmak ve santrfordan dönen toplarla baskı kurup sonuç almak daha kolaydır. Karadağ'da oyunu bozacak kadar şiddetli yağmur ve patates tarlasına dönen saha mevcuttu. Ancak bu şartları izleyen ve hiçbir sistem değişikliği yapmayan Montella vardı. Bir teknik adamın kalite seviyesi, değişen şartlara ve gelişen oyuna göre ürettiği çözümlerdir. Montella tutturmuş santrforsuz oyun ezberi… B, C planlarından yoksun oynamaya çalışıyor. Santrforsuz oynamayı bir inatlaşmatakıntı haline getirmiş gibi. Cenk Tosun var almıyor, kenarda Enes var oynatmıyor. Kenan'ı, Kerem'i, Arda'yı kötü zeminde yüksek Karadağ savunması arasında adeta ezdirdi. Montella, en zayıf halka Karadağ'a yenilmemizin ve A Ligi'ne yükselememizin tek sorumlusudur. Büyük takımlara motive olmak, taktik üretmek, 4-6-0 ezberiyle oynayıp bu yıldızlar topluluğuyla sonuç almak kolaydır. İki Karadağ maçı başta, Galler dahil tek tip oyunuyla Montella, A Milli Takım'ın A Ligi yolunda el freni olmuştur. Ayrılma aşamasındaki Prosinecki, sağ kanattan fotokopi gibi iki stratejik atakla Montella'ya taktik ve acı strateji dersi veriyorsa sıkıntı göründüğünden de büyük demektir. TFF yönetimi, Dünya Kupası yolculuğuna çıkmadan tek tip Montella'yı analiz masasına yatırmalıdır.