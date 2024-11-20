A Milli Takımı'nın play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız Karadağ'a evinde 3-1 kaybetti. Galler'in İzlandayı 4-1 yenmesiyle birlikte gruptan 2. ayrılan Milliler, Uluslar A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. İşte play-off'taki olası rakiplerimiz ve kura tarihi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ ile oynayan A Milli Futbol Takımı'mız 3-1 kaybetti.
BİR İLK YAŞANDI
Daha önce Karadağ ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız
Daha önce A Milli Takımımız'a karşı 5 maça çıkan ve galibiyeti olmayan Karadağ, rekabet tarihinde ilk kez galip geldi.
GALLER LİDERLİĞE OTURDU VE UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ
Karadağ - Türkiye maçıyla aynı anda başlayan maçta Galler evinde İzlanda'yı geriden gelip 4-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti. A Milli Takımımız ise 11 puanda kaldı.
Galler grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne doğrudan yükselirken A Milli Takımımız grubu ikinci sırada noktaladı.
A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ
Grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için Mart ayında play-off maçlarına çıkacak.
A Ligi'nde bulunan 4 grupta 3. sırayı alan takımlarla B Ligi'ndeki 4 grubun ikinci sırasındaki takımlar kura çekimiyle eşleşecek ve eşleşmeyi kazanan taraf A Ligi'ne kalacak.
Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
A Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlar:
İskoçya
Belçika
Macaristan
Sırbistan
KURA ÇEKİMİ VE MAÇLAR NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi 22 Kasım Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 20-23 Mart haftasında oynanacak.
ULUSLAR LİGİ'NDEN DÜNYA KUPASI BİLETİ YOLU KAPANDI
A Milli Takım, grubunu lider tamamlayamadığı için Dünya Kupası için elemeler sonrası kalan 4 hak için oynanacak play-off şansını da kaybetmiş oldu.