A Milli Takımı’nın play-off’taki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ ile oynayan A Milli Futbol Takımı'mız 3-1 kaybetti.

BİR İLK YAŞANDI



Daha önce Karadağ ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız

Daha önce A Milli Takımımız'a karşı 5 maça çıkan ve galibiyeti olmayan Karadağ, rekabet tarihinde ilk kez galip geldi.

GALLER LİDERLİĞE OTURDU VE UEFA ULUSLAR A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Karadağ - Türkiye maçıyla aynı anda başlayan maçta Galler evinde İzlanda'yı geriden gelip 4-1 mağlup etti ve puanını 12'ye yükseltti. A Milli Takımımız ise 11 puanda kaldı.

Galler grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne doğrudan yükselirken A Milli Takımımız grubu ikinci sırada noktaladı.

A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

Grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için Mart ayında play-off maçlarına çıkacak.

A Ligi'nde bulunan 4 grupta 3. sırayı alan takımlarla B Ligi'ndeki 4 grubun ikinci sırasındaki takımlar kura çekimiyle eşleşecek ve eşleşmeyi kazanan taraf A Ligi'ne kalacak.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off'u geçen ekip A Ligi'nde mücadele edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

A Ligi gruplarında 3. sırayı alan takımlar:



İskoçya

Belçika

Macaristan

Sırbistan

KURA ÇEKİMİ VE MAÇLAR NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi 22 Kasım Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 20-23 Mart haftasında oynanacak.

ULUSLAR LİGİ'NDEN DÜNYA KUPASI BİLETİ YOLU KAPANDI

A Milli Takım, grubunu lider tamamlayamadığı için Dünya Kupası için elemeler sonrası kalan 4 hak için oynanacak play-off şansını da kaybetmiş oldu.