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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 15:18
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Karadağ - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile oynayacağı mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.

Bu önemli karşılaşmada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek.

Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak.

Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes olacak.

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