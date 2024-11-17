A Milli Takım kadrosuna yeni isim: İlk kez davet edildi

Galler maçının 62'inci dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve milli takım kampından ayrılan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Cihan Çanak dahil edildi.

Ayrıca Gökhan Sazdağı da yine kadroya eklenen bir başka isim oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"A Milli Takımımızın Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.



Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı."

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı.



Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, A Milli Takım'ın aday kadrosuna dâhil edildi."