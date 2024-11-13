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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor! 4 dev talip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 13:08
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Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor! 4 dev talip

Türk futbolunun geleceği olarak görülen milli yıldız Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulamıyor. Kadrosuna yeni yıldızlar takviye ederek sezona başlayan Real Madrid'de forma artık aslanın ağzında. Arda Güler'in ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılma talebini yönetime ilettiği iddia edildi. İşte milli yıldıza talip olan kulüpler...

Milli futbolcumuz Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de oynatmadığı için eleştirildiği Arda Güler'in talipleri artıyor.

İspanyol gazeteci Eduardo Inda yaptığı açıklamada, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

4 DEV TALİP KAPIDA

Milli yıldızımız Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Milan, Türkiye'den ise eski takımı Fenerbahçe'nin radarına girmiş durumda.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FENERBAHÇE ESKİ PRENSİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe ihtimali üzerinde de duran Inda, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Arda Güler'in kiralık olarak takıma katılması konusunda istekli olduğu ve bu amaçla Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile iletişime geçtiği iddia ediliyor.

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