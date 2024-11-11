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Yalovaspor Basketbol sahasında ilk galibiyetini aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 21:31
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Yalovaspor Basketbol sahasında ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 14 sayı farkla 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 43-40 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren Yalovaspor Basketbol, üçüncü çeyreğini 69-62 önde tamamladığı karşılaşmadan 90-76 galip ayrıldı.

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