Yalovaspor Basketbol sahasında ilk galibiyetini aldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftanın son maçında Yalovaspor Basketbol, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 14 sayı farkla 90-76 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 24-22 önde bitiren konuk ekip, devre arasına 43-40 üstün girdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren Yalovaspor Basketbol, üçüncü çeyreğini 69-62 önde tamamladığı karşılaşmadan 90-76 galip ayrıldı.