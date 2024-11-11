Milli maç ne zaman? Türkiye-Galler maçı hangi tarihte, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye puan durumu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zirveyi elinde bulunduruyor. Grubun lideri olarak Galler ve Karadağ ile oynayacağı son iki maçta hem galibiyet peşinde koşacak hem de bir üst lige yükselme hedefini sürdürecek. Şu ana kadar oynadığı dört maçta 10 puan toplayan milliler, Galler'in 8 puanla ikinci sırada olduğu grubunda lider konumda. Ancak bu durumu korumak için kalan maçlarını kazanmak zorundalar. Peki milli takımımızın bu önemli karşılaşmaları ne zaman oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi Milli Maç Tarihleri

Türkiye A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son iki maçına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Toplamda 6 maç oynayacak milliler, 16 Kasım'daki Galler maçıyla start alacak. Ardından 19 Kasım'da Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maçlar, Türkiye'nin bir üst lige yükselmesi açısından kritik öneme sahip.

Kalan Maçlar:

16 Kasım: Türkiye - Galler

19 Kasım: Karadağ – Türkiye

Türkiye-Galler Maçı Ne Zaman?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Galler ile golsüz berabere kalmıştı. Şimdi ise rövanş zamanı! Ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım Çarşamba günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. Türkiye-Galler maçı saat 22:00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Bir Üst Lige Nasıl Çıkar?

Uluslar Ligi formatına göre, A ve B gruplarında son sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek. Buna karşılık, grup birincisi olan takımlar ise bir üst lige yükselecek. Türkiye, Galler, İzlanda ve Karadağ'a karşı üstünlük kurarak B Ligi'ni birinci sırada tamamladığı takdirde, A Ligi'ne yükselme şansını yakalayacak.

Türkiye'nin hedefi, grubunda zirvede yer alarak bir üst lige çıkmak ve uluslararası alandaki prestijini daha da artırmak. Bu hedef doğrultusunda, Galler ve Karadağ ile oynanacak maçlar büyük önem taşıyor. Milliler, bu maçları kazanarak hedeflerine ulaşmak istiyor.