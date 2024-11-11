Halil Umut Meler davasında karar: Faruk Koca'ya hapis cezası
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada karar açıklandı.
Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.