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Halil Umut Meler davasında karar: Faruk Koca'ya hapis cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 10:34 Güncelleme: 11.11.2024 10:44
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Halil Umut Meler davasında karar: Faruk Koca’ya hapis cezası

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştiren eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Koca'ya, "Kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası, "Tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan da 5 ay hapis cezası verildi.

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