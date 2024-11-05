1 yıl sonra sahalara dönen Neymar’a sakatlık şoku

Asya Şampiyonlar Ligi AFC Batı Grubu'nun 4. haftasında Al Hilal, Kingdom Arena'da konuk ettiği İran ekibi Esteghlal'i 3-0 ile geçti.

Neymar

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 15,33 ve 74'te Aleksandar Mitrovic kaydetti.

1,5 AY SAHALARDAN UZAK

Breziyalı yıldız oyuncu Neymar, 1 yıl süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta ilk kez bir maçta forma giydi. Bugün de Esteghlal karşısıında 58. dakikada oyuna girdi.

Neymar, dakika 87'de kendisine atılan bir topa ayağına uzatırken sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Büyük üzüntü yaşayan Neymar, yaşadığı sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan 1.5 ay uzak kalacak.