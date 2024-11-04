Al Nassr Anderson Talisca ile yollarını ayırıyor! Yıldız oyuncu Süper Lig’e dönecek mi?

2021 yılında Suudi Arabistan'ın ekibi Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor.

Anderson Talisca (AA)

Yıldızlar topluluğu Al Nassr, kadroda revizyona gitme kararı aldı ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU



Portekiz basınında yer alan haberlere göre yönetimin, Talisca ile yollarını ayıracağı yazıldı.

Anderson Talisca (AA)

Süper Lig'de Beşiktaş'la oynadığı futbolla dikkat çeken ve önce Çin'e transfer olan daha sonra da 8 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a imza atan yıldız futbolcunun Suudi Arabistan kariyeri sona eriyor.

Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini yenileyecek olan Al-Nassr yönetimi, Al Hilal'li şampiyonluk yarışında geride bırakacak bir kadro planlaması içine giriyor.



Arabistan'da yer alan yabancı kuralına takılan Al-Nassr'ın yabancı futbolcu transfer edebilmesi için kadrosunda yer açması gerekiyor.

Yeni kadro planlamasında Al-Nassr'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca ile yolların ayrılması bekleniyor.

SÜPER LİG'E Mİ DÖNÜYOR?

Bu yaz transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Talisca'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor.

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın kendisine gelecek olan transfer tekliflerine sıcak bakacağı yazılanlar arasında.

Transfer döneminde özellikle de Fenerbahçe'nin Talisca ile yakından ilgilendiği fakat oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle transferden vazgeçildiği yazılmıştı.

Talisca'nın menajerinin yıl sonunda Süper Lig devlerinden kendilerine gelecek olan teklifleri değerlendireceği iddia edildi.